Nova pesquisa Gerp mostra Flávio Bolsonaro com 52% e Lula com 48% dos votos válidos

O instituto Gerp divulgou nesta sexta-feira (16) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 52% e Lula (PT) tem 48% das intenções de voto. Eles estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro de 2 pontos percentuais.

Na última pesquisa Gerp antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Flávio aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Lula registrava 44%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

No cenário espontâneo, a pesquisa aponta 7% de entrevistados que não sabem em quem votar.

Pesquisa Gerp de 2º turno presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de segundo turno, com resultados em votos totais e votos válidos, estes excluindo brancos, nulos e indecisos.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 44%

Outros: 1%

Não sabe: 7%

Cenário estimulado – Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Cenário estimulado – Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 45%

Nenhum deles: 2%

Não sabe: 3%

Metodologia das pesquisas citadas

2.400 entrevistados pela Gerp de 14 a 16 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-05187/2026.

2.400 entrevistados pela Gerp de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00509/2026.