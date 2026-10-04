Gleisi vota no Novo Mundo e exalta representatividade feminina

Uma das candidatas do PT ao Senado pelo Paraná, a ex-ministra Gleisi Hoffmann votou antes das 9h no CMEI da Vila Leão, no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Na saída da seção eleitoral, ela conversou com a imprensa e cumprimentou eleitores.

“Procuramos fazer uma campanha levando propostas, uma campanha muito forte com as mulheres, chamando para o voto feminino, para aumentar a representação política das mulheres. Mostramos o que fizemos para o estado e as potencialidades para continuar fazendo”, disse.

A candidata disse ainda que sua campanha enfrentou dificuldades com o comportamento dos seus adversários, mas ficou satisfeita com o resultado do empenho de seus correligionários.

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