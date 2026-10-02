Entidades paranaenses pedem que TSE respeite o direito de voto da população

Por Marcio Antonio Campos – Gazeta do Povo

Várias entidades do setor produtivo e da sociedade civil paranaense e nacional – Associação Comercial do Paraná, Sistema Faep, Fiep-PR, Ocepar, Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, Instituto Democracia e Liberdade (IDL), ADVB-PR, Instituto Liberal, Amplifica Brasil e Instituto Sivis – fizeram, nesta sexta-feira (2), um apelo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que respeite o direito de voto dos paranaenses.

As entidades pedem que a corte não tome, a menos de 48 horas da abertura das urnas, decisões de última hora que alterem de forma decisiva o pleito, impedindo que o eleitor tenha tempo hábil para reavaliar suas escolhas e criando um problema democrático muito grave.

Como explica em vídeo o presidente da Gazeta do Povo, Guilherme Cunha Pereira, se porventura algum candidato estiver inelegível, a melhor solução é resolver esta controvérsia após o pleito e realizar uma eleição suplementar, dando a todos os eleitores o tempo e a informação necessária para que o resultado da votação de fato corresponda à sua vontade. “Não se trata de proteger um candidato, mas de proteger a eleição”, afirma Cunha Pereira.



