Diferença entre Lula e Flávio diminui em nova pesquisa

A nova pesquisa Nexus/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (14), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 42% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).
Este cenário não tem Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na simulação de segundo turno entre o petista e o candidato do PL, há empate técnico. Lula lidera numericamente, mas a vantagem de 1 ponto percentual configura empate dentro da margem de erro.
Nos outros cenários de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Escritor Augusto Cury (Avante) e fica na frente Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e dois estimulados (quando é apresentada uma lista com os candidatos) de primeiro turno. Um dos cenários é com Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
No cenário estimulado sem Pablo Marçal, Lula abre 5 pontos percentuais para Flávio
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Com Pablo Marçal, há empate técnico entre Lula e Flávio
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Zema (Novo): 2%
- Samara (UP): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa Nexus/BTG Pactual simulou cinco cenários de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 45%
- Augusto Cury (Avante): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 49%
- Zema (Novo): 38%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Metodologia: A Nexus entrevistou 2.000 pessoas do dia 11 a 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.