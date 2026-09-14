Diferença entre Lula e Flávio diminui em nova pesquisa

A nova pesquisa Nexus/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (14), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 42% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL).

Este cenário não tem Pablo Marçal (PRTB), que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na simulação de segundo turno entre o petista e o candidato do PL, há empate técnico. Lula lidera numericamente, mas a vantagem de 1 ponto percentual configura empate dentro da margem de erro.

Nos outros cenários de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Escritor Augusto Cury (Avante) e fica na frente Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados aos entrevistados) e dois estimulados (quando é apresentada uma lista com os candidatos) de primeiro turno. Um dos cenários é com Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio Bolsonaro são os mais citados

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 1%

Outros: 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 10%

No cenário estimulado sem Pablo Marçal, Lula abre 5 pontos percentuais para Flávio

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 2%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Com Pablo Marçal, há empate técnico entre Lula e Flávio

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Zema (Novo): 2%

Samara (UP): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa Nexus/BTG Pactual simulou cinco cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 45%

Augusto Cury (Avante): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 49%

Zema (Novo): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 37%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Metodologia: A Nexus entrevistou 2.000 pessoas do dia 11 a 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.