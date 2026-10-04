Cristina Graeml minimiza pesquisa e pede esforço pelo voto

A candidata do PSD a uma das duas vagas do Paraná no Senado Federal Cristina Graeml votou neste domingo acompanhada do marido e do filho. Ela aproveitou para pedir a todos os eleitores que encarem a missão de votar, independente de qualquer adversidade, como tempo ruim. “É muito importante sair de casa e exercer o seu direito ao voto”, disse.

Ela minimizou o fato de não estar bem posicionada na maioria das pesquisas eleitorais. “Nunca me baseei em pesquisa. Quem acompanhou as eleições de 2024 sabe que sou a grande vítima de pesquisas. Então não dá para permitir que instituto de pesquisa contratado por um partido político ou candidato manipule a opinião pública“, declarou Graeml.

“Não podemos perder as esperanças. Esse dia é de muita esperança, sempre gostei demais de eleições, mas é muito importante que todo brasileiro saia de casa para exercer o seu direito de voto. Isso não pode ser tirado do eleitor, ele tem que ser soberano nas urnas e sua decisão tem que ser respeitada“, afirmou.

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