Lista dos vereadores eleitos em Xavantina-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Xavantina, Santa Catarina, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Xavantina. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara e representarão os interesses da comunidade xavantinense.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Xavantina:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM XAVANTINA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eugênio J. Comin MDB 9,08% 284 2 Ivino Bergamin PT 7,96% 249 3 Junes Gujel PSDB 7,70% 241 4 Ercio Mores PSD 7,58% 237 5 Eduardo Peretti PT 6,78% 212 6 Augustinho Bieluczyk PT 6,30% 197 7 Vagner Grolle PT 6,27% 196 8 Josi Tofolo PL 5,88% 184 9 Itamar Trevisan PP 5,66% 177

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa particularidade do processo eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.