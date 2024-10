Lista dos vereadores eleitos em Vargeão-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vargeão neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores de Vargeão compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com muitos concorrentes demonstrando chances reais de conquistar uma cadeira no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Vargeão para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VARGEÃO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Enfermeira Siri PSD 7,19% 190 2 Marciano dos Santos MDB 6,43% 170 3 Vanderlei Gubert MDB 6,05% 160 4 Rose Palla MDB 5,33% 141 5 Enzo Angelo PP 5,18% 137 6 Elielson Presotto PL 4,99% 132 7 Nanico PP 4,81% 127 8 Wilson Frozza MDB 4,69% 124 9 Profe Dalva PSD 3,33% 88

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.