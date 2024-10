Lista dos vereadores eleitos em Vale de São Domingos-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vale de São Domingos – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para os cargos de prefeito e vereadores já está em andamento, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A atenção da população está voltada principalmente para a disputa acirrada das cadeiras na Câmara Municipal. Os eleitores comparecem às urnas para escolher os representantes que irão legislar e fiscalizar o Executivo pelos próximos quatro anos. A apuração dos votos promete revelar quem serão os novos vereadores eleitos em Vale de São Domingos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em Vale de São Domingos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VALE DE SÃO DOMINGOS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabinho PL 6,40% 138 2 Sann Handy PODE 5,61% 121 3 Zé Antonio REPUBLICANOS 5,34% 115 4 José Jacinto PSDB 5,06% 109 5 Enfermeiro Parada UNIÃO 4,59% 99 6 Valmir Borges REPUBLICANOS 4,36% 94 7 Andreia do Pele PSDB 3,90% 84 8 Baiano PODE 3,20% 69 9 Moisés MDB 2,78% 60

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.