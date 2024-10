Lista dos vereadores eleitos em Uruçuca-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uruçuca neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Uruçuca. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Uruçuca tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que determina o número mínimo de votos necessários para que um candidato seja eleito. Esta metodologia garante uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Uruçuca são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM URUÇUCA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jardel PRD 6,74% 990 2 Bicudo UNIÃO 4,83% 709 3 Mateus Santos UNIÃO 4,64% 681 4 Zé Pedro DC 4,53% 665 5 Tiago Longo PSDB 4,51% 663 6 Niltinho Enfermeiro UNIÃO 4,42% 650 7 Willian do Cavalo PSDB 4,06% 597 8 Lalu DC 3,78% 555 9 Adé PC do B 3,50% 514 10 Adriano do Ponto de Armando PRD 3,40% 499 11 Jabinho da Serraria PRD 2,25% 330

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra visa garantir uma representação mais diversificada e equilibrada na Câmara Municipal, refletindo as diferentes correntes políticas presentes na cidade.