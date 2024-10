Lista dos vereadores eleitos em Urânia-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Urânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes do povo uraniano no Legislativo municipal. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme as informações começam a ser divulgadas, já é possível vislumbrar quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu-se nos números, com alguns nomes já se destacando na preferência do eleitorado.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Urânia, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 David Federal REPUBLICANOS 9,55% 530 2 Wederson PSD 8,40% 466 3 Kátia Vitorelli REPUBLICANOS 8,35% 463 4 Ton da Lenha MDB 6,51% 361 5 Jaelson Roquees REPUBLICANOS 6,06% 336 6 João Pega Lebre AVANTE 4,60% 255 7 Anderson Chapichi PSD 3,84% 213 8 Dr Rodrigo Mota MDB 3,77% 209 9 Toshio REPUBLICANOS 2,76% 153

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.