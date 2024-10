Lista dos vereadores eleitos em Ubatã-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ubatã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população local está atenta às atualizações sobre os vereadores eleitos em Ubatã. A composição da nova Câmara Municipal é de suma importância para o futuro da cidade, pois os vereadores eleitos terão a responsabilidade de propor e aprovar leis que impactarão diretamente a vida dos cidadãos ubatenses.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Ubatã:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM UBATÃ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diego da Igreja AVANTE 7,24% 692 2 Italo Brito PSD 6,89% 658 3 Betinho Miranda AVANTE 6,17% 589 4 Vado PT 5,58% 533 5 Gabriel Nascif PT 5,57% 532 6 Juliano da Nutricau PSD 5,11% 488 7 Bonfim AVANTE 4,96% 474 8 Paulo Silva PSD 4,86% 464 9 Marcio do Leite AVANTE 3,94% 376 10 Devinho Muniz PT 3,83% 366 11 Junior de Reinan PT 3,78% 361

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.