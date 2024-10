Lista dos vereadores eleitos em Turvânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Turvânia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a cidade está prestes a conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Turvânia. A expectativa é grande, pois esses políticos terão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Turvânia são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Acácio do Divino UNIÃO 12,75% 485 2 Franci PSD 10,54% 401 3 Cabo Pedrinho PSD 8,33% 317 4 Fátima Moreira MDB 7,36% 280 5 Teodoro MDB 6,73% 256 6 Álefe Matias MDB 6,68% 254 7 Silvia do Urano MDB 5,49% 209 8 João Batata UNIÃO 5,42% 206 9 Thiago da Ambulância UNIÃO 3,92% 149

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.