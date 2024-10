Lista dos vereadores eleitos em Tupiratins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tupiratins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tupiratins, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Tupiratins promete trazer novidades para a Câmara Municipal. Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população no processo democrático local.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Tupiratins são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TUPIRATINS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Alex UNIÃO 11,06% 183 2º Maxsuel REPUBLICANOS 9,37% 155 3º Bruno Vieira PP 8,76% 145 4º Jovino REPUBLICANOS 7,79% 129 5º Lurdiano REPUBLICANOS 7,49% 124 6º China UNIÃO 7,37% 122 7º Vanderlon UNIÃO 7,19% 119 8º Edna UNIÃO 7,07% 117 9º Torim PP 5,74% 95

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma representação proporcional dos partidos no legislativo municipal.