Lista dos vereadores eleitos em Tupi Paulista-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tupi Paulista neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tupi Paulista. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos para representar a população nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional dos partidos e coligações na casa legislativa municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tupi Paulista:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Giseli Moraes PL 5,87% 489 2 Dr Laércio REPUBLICANOS 4,80% 400 3 Zezinho do Oasis PL 4,79% 399 4 Padreco UNIÃO 4,36% 363 5 Meire Benites PDT 3,89% 324 6 Moises Borracha PDT 3,22% 268 7 Fofão PSD 2,63% 219 8 Diretor Luis Carlos REPUBLICANOS 2,40% 200 9 Gilmar Ferro PSD 2,31% 192

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Essa regra visa garantir a representatividade dos partidos de acordo com sua votação total, podendo beneficiar candidatos de legendas com melhor desempenho geral, mesmo que individualmente tenham obtido menos votos que concorrentes de outros partidos.