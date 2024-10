Lista dos vereadores eleitos em Tupaciguara-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tupaciguara neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tupaciguara. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, que definirá os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Tupaciguara promete trazer novidades para o cenário político local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher entre diversos candidatos que se apresentaram com propostas para melhorar a qualidade de vida na cidade. A disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador manteve o interesse da população até o último momento da campanha.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Tupaciguara são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando do Vale "sorriso" PRD 7,46% 1.204 2 Moacir Júnior PL 6,15% 993 3 Ana Cartolano REPUBLICANOS 4,71% 761 4 Darço PSDB 4,23% 683 5 Talita do Vanderlei Catireiro REPUBLICANOS 3,72% 600 6 Túllio Pinhal PSDB 3,57% 577 7 Jerôminho Enfermeiro PSDB 3,46% 558 8 Gerson da Vegas REPUBLICANOS 3,21% 519 9 Cupim da Aroeira PL 3,03% 489 10 Kezia Gomes PSD 3,00% 484 11 Juninho da Padaria SOLIDARIEDADE 2,29% 369

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal, determinando assim a distribuição das cadeiras entre os partidos e, consequentemente, os candidatos eleitos.