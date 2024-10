Lista dos vereadores eleitos em Tumiritinga-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tumiritinga neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tumiritinga, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Tumiritinga está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência do processo eleitoral. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação brasileira.

Conforme os dados divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tumiritinga são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TUMIRITINGA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Oseias do Pj PDT 8,21% 357 2 Toninho Gonçalves REPUBLICANOS 7,72% 336 3 Ivani do Sindicato MDB 7,52% 327 4 Pimenta MDB 6,55% 285 5 Valdão MDB 5,31% 231 6 Rosalvo da Saúde MDB 4,78% 208 7 Dil Guimaraes PSD 4,28% 186 8 Valdir Melhoral PDT 4,05% 176 9 Lucas Pavuna PT 3,93% 171

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta não apenas os votos individuais, mas também os votos totais do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.