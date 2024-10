Lista dos vereadores eleitos em Três Barras-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Três Barras neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos vereadores eleitos em Três Barras.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista completa dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A eleição para vereadores é um momento crucial para a democracia local, pois esses representantes serão responsáveis por propor e aprovar leis que afetarão diretamente o dia a dia dos cidadãos tresbarrenses.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já podemos apresentar a lista dos vereadores eleitos em Três Barras. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TRÊS BARRAS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Suelen PODE 4,42% 510 2 Siomara PP 4,12% 475 3 Junior Canani MDB 4,10% 473 4 Abrahão Mussi UNIÃO 3,98% 459 5 Rildo PP 3,83% 442 6 Dani Enfermeira PL 3,40% 392 7 Eder Dubiel PP 3,34% 386 8 Marquinhos UNIÃO 3,26% 376 9 Bano Mendes PODE 3,26% 376 10 Professora Eloá PP 2,74% 316 11 Cleber Martins MDB 2,24% 258

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.