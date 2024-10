Lista dos vereadores eleitos em Tietê-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tietê neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A população está atenta para saber quem serão os representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, defendendo os interesses da comunidade tietenense.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Tietê, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TIETÊ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Raquel da Autoescola PRD 6,35% 1.253 2 Valmir Giacomazzi PL 4,85% 957 3 Kiko Aronchi PL 4,13% 816 4 Dr João Martelini PSD 3,63% 716 5 Mario Junior "Pesca" PL 3,49% 689 6 Professor Leandro Amicci PL 2,46% 486 7 Carlinhos Labareda PSB 2,23% 441 8 Marcos Canatelli PSD 1,84% 363 9 Lauro Paladini PRD 1,70% 335 10 Silvio Freitas MDB 1,51% 298 11 Adriano Jacinto PODE 1,51% 298

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.