Lista dos vereadores eleitos em Teofilândia-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Teofilândia, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Teofilândia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes da Câmara Municipal.

O resultado das eleições 2024 em Teofilândia tem sido aguardado com grande interesse pela população local. A corrida eleitoral para as cadeiras de vereador foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto popular. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Teofilândia são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carlinhos de Dãozinho PL 8,34% 1.227 2 Professor Franklin UNIÃO 5,61% 826 3 Diego do Gas PSB 5,48% 806 4 Fábio de Zé de Dinda PP 4,57% 672 5 Gilmara UNIÃO 4,18% 615 6 Reinaldo de Romão PSD 3,74% 550 7 Mi do Sindicato PSB 3,66% 538 8 Araujo PSD 3,45% 508 9 Professora Núria REPUBLICANOS 2,85% 420 10 Abel do Alecrim PL 2,34% 344 11 Zé Fininho da Limeira PP 2,09% 307

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.