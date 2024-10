Lista dos vereadores eleitos em Tefé-AM nas Eleições 2024

A expectativa toma conta de Tefé neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, os moradores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tefé. A apuração está a todo vapor, com os dados sendo processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 promete ser revelado a qualquer momento, trazendo à tona os nomes que representarão a população tefeense na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A Tribuna do Paraná está de plantão para trazer as informações mais recentes sobre os vereadores que conquistaram as cadeiras no Legislativo municipal.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara de Tefé pode ser anunciado a qualquer instante.

Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Esse sistema assegura uma representação proporcional dos partidos e coligações no Legislativo local.