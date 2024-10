Lista dos vereadores eleitos em Tarrafas-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tarrafas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração teve início, e os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão quem serão os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, garantindo uma representação proporcional dos partidos na Câmara.

Conforme os números divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tarrafas são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Neto do Chiquinho PSB 11,76% 733 2 Antonio Alves PSB 8,34% 520 3 Regina Palácio MDB 7,57% 472 4 Laercio Construtor PSB 7,11% 443 5 Tasso Pereira PSB 6,55% 408 6 Tico Batista PSB 6,35% 396 7 Adir Guerreiro PT 6,05% 377 8 Valdislan Lêu MDB 5,71% 356 9 Tonozinho PT 5,52% 344

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo as vagas entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.