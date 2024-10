Lista dos vereadores eleitos em Taquaral-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taquaral neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Taquaral. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, com sua característica tranquilidade interiorana, vive um momento de agitação política. Enquanto as urnas são abertas e os votos contados, candidatos e eleitores permanecem atentos a cada atualização. O futuro da administração local está prestes a ser definido, e a composição da nova Câmara de Vereadores terá papel fundamental nos rumos do município nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Taquaral são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAQUARAL

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Juliano Simão UNIÃO 5,35% 108 2 Elizangela Medeiros PODE 4,91% 99 3 Erondi Pedreiro MDB 4,56% 92 4 Nene Pica Pau UNIÃO 4,46% 90 5 Claudio Bolaina PODE 3,91% 79 6 Serginho REPUBLICANOS 3,62% 73 7 Jorginho REPUBLICANOS 3,57% 72 8 Tato Leão PL 3,42% 69 9 Wellinton Pina MDB 2,73% 55

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas locais.