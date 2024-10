Lista dos vereadores eleitos em Taquaral de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taquaral de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta para conhecer o resultado das eleições 2024 e saber quem serão seus representantes nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao cargo de vereador na cidade. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Taquaral de Goiás, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Miguel de Souza PODE 5,93% 234 2 Danillo do Tico PP 5,48% 216 3 Renato do Zequinha MDB 5,40% 213 4 Valsilei Silas DC 4,26% 168 5 Arlei do Marinho PRD 4,06% 160 6 Lucinho PP 3,58% 141 7 Zezinho do Nania PDT 2,99% 118 8 Victor Hugo do Esporte PODE 2,87% 113 9 Francisco Neto PRD 2,38% 94

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com votações expressivas podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem uma cadeira na Câmara Municipal.