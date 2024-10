Lista dos vereadores eleitos em Tapiramutá-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tapiramutá neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tapiramutá, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 é aguardado com grande interesse pela população local, que acompanha atentamente o processo de apuração. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tapiramutá são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAPIRAMUTÁ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bira PSD 6,30% 567 2 Zeu do Mercado PP 5,69% 512 3 Ilandio da Volta Grande PP 5,36% 482 4 Lucilene UNIÃO 4,83% 434 5 Pró Manuela UNIÃO 4,75% 427 6 Jorge do Gás PSB 4,48% 403 7 Erilone PSD 4,39% 395 8 Nena do Sindicato PC do B 4,19% 377 9 Joao Santana PSD 3,64% 327 10 Zeze da Volta Grande PSB 3,21% 289 11 Dr Marcell Correia PV 2,98% 268

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral leva em consideração o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.