Lista dos vereadores eleitos em Tailândia-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tailândia, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tailândia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, as projeções iniciais já apontam para uma renovação significativa na composição do legislativo municipal. Os eleitores tailandenses compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento cívico da comunidade e o desejo por mudanças na representação política local.

A disputa acirrada entre os candidatos refletiu-se nos números preliminares, com margens estreitas separando os eleitos dos não eleitos. A definição dos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, o que pode resultar em algumas surpresas quando o resultado final for anunciado.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tailândia:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAILÂNDIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rosa da Saúde PDT 4,76% 2.053 2 Professor Gilson PDT 4,18% 1.803 3 Fabricio PRD 3,19% 1.379 4 Raimunda Pastana MDB 2,94% 1.271 5 Enfermeiro Pedro PDT 2,92% 1.260 6 Lulinha PDT 2,65% 1.142 7 Professor Rosenildo REPUBLICANOS 2,34% 1.012 8 Jabazinho das Vicinais PRD 2,16% 932 9 Miltinho Boiadeiro REPUBLICANOS 2,12% 914 10 Marcelo Barboza MDB 1,79% 773 11 Roni Baiano PSDB 1,76% 760 12 Queimado UNIÃO 1,74% 752 13 Pastorzinho PL 1,69% 729

É importante ressaltar que o sistema de eleição de vereadores no Brasil segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.