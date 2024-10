Lista dos vereadores eleitos em Taciba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taciba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Taciba. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento da população local no processo democrático, demonstrando a importância do voto para o futuro da cidade.

Os vereadores que conquistaram a confiança do eleitorado tacibense e garantiram sua vaga na Câmara Municipal são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renatão PSD 6,75% 291 2 Beto Cabeça Boa PP 5,43% 234 3 Marcelinho da Saude PL 5,29% 228 4 Lucas Custodio PSD 5,13% 221 5 Ulisses Lino PSD 4,97% 214 6 Fernandinho da Farmácia PP 4,83% 208 7 Edson Carteiro REPUBLICANOS 3,97% 171 8 Daniel do Açaí UNIÃO 3,48% 150 9 Ricardo Balbino PP 2,90% 125

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.