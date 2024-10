Lista dos vereadores eleitos em Tabaporã-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tabaporã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os eleitores de Tabaporã compareceram às urnas para escolher seus representantes no Legislativo municipal, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o interesse da população até o último momento, com muitos cidadãos ansiosos para saber quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tabaporã para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TABAPORÃ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Thanys Paulista PL 6,23% 377 2 Investigador Cleitinho UNIÃO 4,03% 244 3 Raquel Fusquinha PSDB 3,77% 228 4 Celsinho de Americana MDB 3,73% 226 5 Beto da Saude MDB 3,19% 193 6 Joari Nogueira MDB 3,11% 188 7 Marcelo da São Cristóvão PL 2,97% 180 8 Mauricio Secontel PL 2,97% 180 9 Mauricio Viola PL 2,50% 151

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, permitindo que partidos ou coligações com mais votos no total elejam mais candidatos, mesmo que alguns deles tenham recebido menos votos individualmente do que candidatos de outras legendas.