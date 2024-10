Lista dos vereadores eleitos em Sooretama-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sooretama neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sooretama. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sooretama:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Klysmamm Marcelino MDB 3,82% 588 2 Talis Padilha PL 3,21% 494 3 Igor do Salão PODE 3,15% 484 4 Tanea Brumatti MDB 3,11% 478 5 Edson Costa PODE 2,87% 441 6 Willigton Costa REPUBLICANOS 2,84% 436 7 Tatinha REPUBLICANOS 2,80% 431 8 Jhonata Lets Go PSDB 2,43% 374 9 Marquinho Cognolato PSDB 2,35% 362

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.