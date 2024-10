Lista dos vereadores eleitos em Sobrália-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sobrália neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, que definirá os representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade mineira. A população acompanha atentamente a apuração, ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses na Câmara Municipal.

Conforme os números oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Sobrália para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rúsvel Rocha Neto UNIÃO 11,77% 382 2 Fabinho Despachante AGIR 7,86% 255 3 Ze do Nego REPUBLICANOS 6,78% 220 4 Vanderli Cantor PSD 5,79% 188 5 Dinaldo PSD 4,93% 160 6 Ze Carolino REPUBLICANOS 4,74% 154 7 Sargento Rodrigues AGIR 4,65% 151 8 Fabinho Esquerdinha PSD 3,88% 126 9 Fernando Moura AGIR 3,14% 102

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.