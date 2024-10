Lista dos vereadores eleitos em Sertão Santana-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sertão Santana – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Sertão Santana promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras legislativas pelos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que trabalharão em prol do desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sertão Santana ficou definida da seguinte forma:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERTÃO SANTANA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Kiko PDT 9,11% 409 2 Dennis Naibert MDB 7,57% 340 3 Ari PDT 7,08% 318 4 Maninho PP 5,75% 258 5 Lucas Gelinski PDT 5,48% 246 6 Lilian PP 4,79% 215 7 Moa Uhlein PP 4,79% 215 8 Heide Medeiros PDT 4,77% 214 9 Vilson Xsteta PL 3,52% 158

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo considera o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador.