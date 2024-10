Lista dos vereadores eleitos em Serranos-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serranos neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Serranos. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Serranos tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos reunidos em praças e estabelecimentos locais, discutindo suas expectativas e palpites sobre quem serão os escolhidos para representar a população. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma campanha acirrada nas últimas semanas, com candidatos de diversos partidos apresentando suas propostas para o desenvolvimento do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Serranos foi finalmente divulgada. Confira abaixo os candidatos que conquistaram o voto popular e garantiram sua vaga:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Danival PP 8,23% 152 2 Leco REPUBLICANOS 8,18% 151 3 Ronaldo PSD 4,66% 86 4 Ivan Pedreiro PT 4,22% 78 5 Eliana do Val PP 3,79% 70 6 Denis REPUBLICANOS 3,79% 70 7 Francisco da Capela REPUBLICANOS 3,36% 62 8 Gracinha do Elvio MDB 3,25% 60 9 Juninho do Deci PSD 2,98% 55

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.