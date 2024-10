Lista dos vereadores eleitos em Sem-Peixe-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sem-Peixe, Minas Gerais, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sem-Peixe. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Essa metodologia garante uma representação proporcional dos partidos na casa legislativa municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sem-Peixe:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SEM-PEIXE

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Romar Canazart UNIÃO 8,45% 265 2 Dehon Couto PSD 8,13% 255 3 Taquinho Nardy PSD 7,17% 225 4 Pedrinho de Pedroca PODE 6,98% 219 5 Lulu Vieira PSD 6,54% 205 6 Nonato PSD 5,84% 183 7 Arlindo de Zé Tibucinho UNIÃO 5,77% 181 8 Reinaldo Viana UNIÃO 5,61% 176 9 Vinícius de Zé Maria PT 3,95% 124

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema considera o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior. Essa dinâmica é resultado do cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal.