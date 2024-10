Lista dos vereadores eleitos em Sede Nova-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sede Nova neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Sede Nova promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas para escolher seus representantes, demonstrando o forte engajamento político da comunidade local. A cidade, conhecida por sua participação ativa nas decisões políticas, aguarda com grande interesse para saber quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Sede Nova são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Augusto PP 9,77% 233 2 Kasiano PP 6,67% 159 3 Maicon Rodrigues MDB 6,63% 158 4 Tania Schuster PP 6,54% 156 5 Lisandro Bervian MDB 5,62% 134 6 Sandro da Saude PP 5,49% 131 7 Fabio Monteiro PT 5,49% 131 8 Juca Chiogna MDB 4,87% 116 9 Deda MDB 4,70% 112

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais será eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de sua legenda.