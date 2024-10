Lista dos vereadores eleitos em Saúde-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Saúde – BA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Saúde tem mantido os eleitores atentos, especialmente considerando a importância dos vereadores para o desenvolvimento local. Os candidatos, por sua vez, aguardam com expectativa para saber se conquistaram uma das cobiçadas cadeiras no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Saúde para a próxima legislatura são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SAÚDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Danilo Alves PT 6,00% 450 2 Marivaldo Santana O Marigol PSB 5,50% 412 3 Roberval Pereira UNIÃO 5,08% 381 4 Juca do Genipopo PSB 4,70% 352 5 Dr Plits PSD 4,55% 341 6 Luciano Passos PSD 4,34% 325 7 Zete do Paulista PL 3,51% 263 8 Mala PT 3,47% 260 9 Lucas da Água Branca REPUBLICANOS 2,94% 220

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.