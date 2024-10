Lista dos vereadores eleitos em São Sebastião-SP nas Eleições 2024

Com as urnas fechadas às 17h no horário de Brasília, a cidade de São Sebastião-SP aguarda ansiosamente o resultado das eleições 2024. A contagem dos votos está em andamento, e a qualquer momento poderemos conhecer os vereadores eleitos em São Sebastião.

A apuração dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promete ser ágil, graças ao sistema eletrônico de votação. Os moradores estão na expectativa para saber quem serão seus novos representantes na Câmara Municipal.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO SEBASTIÃO

É importante lembrar que o resultado das eleições 2024 pode ser divulgado a qualquer instante. Fique de olho e atualize esta página da Tribuna do Paraná regularmente para conferir as informações mais recentes sobre os vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal.

A definição dos eleitos segue critérios específicos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Vale ressaltar que a regra do quociente eleitoral é utilizada para determinar quais candidatos serão considerados vereadores eleitos em São Sebastião.