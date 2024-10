Lista dos vereadores eleitos em São Sebastião do Alto-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Sebastião do Alto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está responsável pela apuração dos dados, que definirão os representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes na política local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para o desenvolvimento do município.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São Sebastião do Alto são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Ricardo Latini PL 9,99% 684 2º Jerônimo SOLIDARIEDADE 7,72% 529 3º Vania Rodrigues SOLIDARIEDADE 6,61% 453 4º Arildo Vieira PL 5,74% 393 5º Ninha Borges PP 5,33% 365 6º Reinaldo MOBILIZA 5,20% 356 7º Emerson Vogas PP 4,89% 335 8º Martha do Aledio AGIR 4,41% 302 9º Joao Victor PRD 4,06% 278

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.