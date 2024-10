Lista dos vereadores eleitos em São Pedro do Butiá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Pedro do Butiá – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Pedro do Butiá. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta norma visa garantir uma representação proporcional dos partidos na casa legislativa municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Pedro do Butiá:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ariel Vaz PT 14,63% 352 2 Maristeu Limberger PT 9,48% 228 3 Adriana PP 9,39% 226 4 Carlos Limberger – Maguila PP 7,48% 180 5 Moacir PP 7,02% 169 6 Luciano PP 6,57% 158 7 Eugênio Rauber PT 6,53% 157 8 Douglas Mayer PT 6,53% 157 9 Adriano PP 6,36% 153

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara. Este método visa assegurar que os partidos tenham representação proporcional ao seu desempenho nas urnas, mesmo que isso signifique eleger candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.