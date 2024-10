Lista dos vereadores eleitos em São Mateus-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Mateus, no Espírito Santo, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em São Mateus promete trazer novidades para o cenário político local. Os eleitores comparecem às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A cidade, conhecida por sua rica história e diversidade cultural, demonstra mais uma vez seu compromisso com a democracia através deste importante processo eleitoral.

À medida que os dados são processados pelo TSE, a população acompanha atentamente a divulgação dos nomes que formarão a nova composição da Câmara. Vale lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Mateus:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO MATEUS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Isamara da Farmácia UNIÃO 3,35% 2.164 2 Cristiano Balanga PP 2,21% 1.429 3 Schaeffer PSB 2,20% 1.421 4 Branco PL 2,16% 1.398 5 Wan Borges PSB 2,14% 1.387 6 Isael PP 2,07% 1.339 7 Vilmar do Seac PSD 2,02% 1.309 8 Professora Valdirene PT 1,75% 1.131 9 Wap Wap PODE 1,57% 1.014 10 Wanderlei Segantini MDB 1,30% 841 11 Raphael Barbosa PDT 0,79% 514

É importante esclarecer que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.