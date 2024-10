Lista dos vereadores eleitos em São Luiz-RR nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Luiz, em Roraima, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Luiz. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Luiz tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, que enfrentou uma acirrada disputa eleitoral, verá em breve quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado. A definição dos eleitos segue rigorosamente as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral, garantindo a transparência e legitimidade do processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Luiz são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Prof Elda Xavier PP 7,32% 384 2 Benilson PP 7,02% 368 3 Faguinho PP 6,16% 323 4 Fátima Silva PP 6,04% 317 5 Gerson Alves REPUBLICANOS 5,82% 305 6 Jany do Açaí REPUBLICANOS 4,25% 223 7 Juvane Salazar REPUBLICANOS 4,00% 210 8 Ronaldo PDT 3,53% 185 9 João Mecanico PL 2,99% 157

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, determinando assim quantos votos são necessários para eleger um vereador.