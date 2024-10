Lista dos vereadores eleitos em São Lourenço do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Lourenço do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Lourenço do Sul. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a possibilidade de renovação e mudanças na representação política local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações. Essa metodologia pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Lourenço do Sul para a legislatura 2025-2028:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LOURENÇO DO SUL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paulinho Pereira PODE 5,34% 1.383 2 Ildo Doring PT 5,23% 1.353 3 Emerson Pieper PSDB 5,17% 1.339 4 Márcia Lucas PT 4,27% 1.104 5 Willian Felipe Holz PL 3,72% 963 6 Grazi Vasques PT 3,62% 936 7 Lauro Lopes PDT 2,55% 660 8 Az Baixinho UNIÃO 2,53% 654 9 Cássio Lessa Boesche PDT 2,48% 642 10 Renan G Hartwig PP 2,16% 559 11 Alexandre Falck PSDB 1,97% 510

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar os eleitos. Esse método considera o total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.