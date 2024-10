Lista dos vereadores eleitos em São José da Safira-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José da Safira neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão ansiosos para saber quem serão os novos representantes da cidade no Legislativo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São José da Safira. A população está atenta às atualizações, esperando para ver quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado e assumirão a importante tarefa de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de São José da Safira são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DA SAFIRA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Juninho Zé do Tino PSDB 8,59% 283 2 Abrão da Maria do Doce MOBILIZA 6,74% 222 3 Carla do Cras MDB 5,34% 176 4 Alaerci Giovanella PSDB 5,28% 174 5 Rafael do Saulo MDB 5,04% 166 6 Renato Boi No Rolete PSDB 4,58% 151 7 Preto Temponi MDB 4,55% 150 8 Neca PRTB 4,07% 134 9 Claúdio Pinheiro PRTB 3,61% 119

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos válidos recebidos pela legenda, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos é eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido com menor votação total.