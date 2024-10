Lista dos vereadores eleitos em São João do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João do Sul. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São João do Sul é aguardado com grande interesse pela população local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os cidadãos atribuem à representação no legislativo municipal. À medida que os números começam a ser divulgados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São João do Sul são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Filippe Farinha PP 6,78% 444 2 Janete MDB 6,57% 430 3 Rita Laureano PP 6,17% 404 4 Israel Dez MDB 6,05% 396 5 Samuel Scheffer PSD 6,02% 394 6 Lucas Espindola PP 5,92% 388 7 Vando MDB 5,77% 378 8 Marcelinho Despachante PL 3,99% 261 9 Vagner Valim PDT 3,73% 244

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os votos são inicialmente contabilizados para o partido ou coligação, e só depois distribuídos entre os candidatos mais votados de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.