Lista dos vereadores eleitos em São João de Meriti-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São João de Meriti. A cidade, conhecida como o "Formigueiro das Américas" devido à sua alta densidade populacional, demonstrou mais uma vez seu engajamento cívico com uma participação expressiva nas urnas.

Conforme os primeiros números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A seguir, apresentamos uma tabela com os candidatos eleitos, suas respectivas legendas, percentuais e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marquinho Aquino REPUBLICANOS 3,13% 7.975 2 Rogerio Paes PL 2,81% 7.178 3 Ernane Aleixo PL 2,63% 6.720 4 Otojanes Filho SOLIDARIEDADE 2,34% 5.969 5 Miltinho PP 2,32% 5.923 6 Carlos Henrique Queiroz MDB 2,15% 5.477 7 João Nunes PP 2,04% 5.214 8 Doca Brazão MDB 2,04% 5.205 9 Magrão Nobre UNIÃO 1,91% 4.881 10 Giovani Ratinho Jr SOLIDARIEDADE 1,90% 4.858 11 Juninho Vieira PSD 1,81% 4.606 12 Eliás Queiroz REPUBLICANOS 1,78% 4.545 13 Rodrigo Pit AGIR 1,74% 4.437 14 Carlinho Moutinho PSDB 1,73% 4.406 15 Jefferson Martin PRD 1,63% 4.157

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.