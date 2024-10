Lista dos vereadores eleitos em São João da Mata-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João da Mata neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve a população conhecerá os nomes dos vereadores eleitos em São João da Mata. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a curiosidade sobre quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal só aumenta.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paula do Giovani UNIÃO 7,85% 216 2 Zé Carlos do Carmo MDB 7,45% 205 3 João Victor Bitencourt PL 6,62% 182 4 Roberta da Fatinha PL 6,36% 175 5 Thainá da Maria do Hélio PL 5,93% 163 6 Vanessinha UNIÃO 5,71% 157 7 Ivania UNIÃO 5,13% 141 8 Alexandre Tiririca MDB 4,44% 122 9 Roberta do Esquerdinha PL 4,07% 112

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba sendo eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.