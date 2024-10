Lista dos vereadores eleitos em São Domingos do Norte-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Domingos do Norte neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Domingos do Norte. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal é aguardado com grande interesse pelos cidadãos, que acompanham de perto a evolução da contagem. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo a representatividade proporcional dos partidos e coligações.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Domingos do Norte são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Moa PODE 6,74% 472 2 Vanildo Salvador SOLIDARIEDADE 5,61% 393 3 Patrick da Saúde MDB 5,57% 390 4 Leonel SOLIDARIEDADE 4,58% 321 5 Andressa Siqueira MDB 4,24% 297 6 Serginho Tamanini PODE 4,21% 295 7 Danilo Ballarini PODE 3,38% 237 8 Rô do Salão MDB 3,27% 229 9 Celso Padilha REPUBLICANOS 3,03% 212

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em conta o total de votos recebidos pelo partido ou coligação, distribuindo as vagas de acordo com essa proporção. Assim, um partido com muitos votos pode eleger mais de um candidato, mesmo que individualmente alguns tenham recebido menos votos que candidatos de outros partidos.