Lista dos vereadores eleitos em Santarém-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santarém, no Pará, neste domingo, 6 de outubro de 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santarém. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santarém tem sido acompanhado de perto pelos cidadãos, que demonstram grande interesse em conhecer seus novos representantes no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político da população, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

À medida que os dados são processados pelo TSE, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Santarém, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Júnior Tapajós MDB 2,94% 5.556 2 Alexandre Maduro MDB 2,70% 5.107 3 Jandeilson Pereira UNIÃO 2,63% 4.977 4 Renilson Vinte PSD 2,10% 3.970 5 Urias Pingarilho MDB 1,86% 3.523 6 Erlon Rocha MDB 1,86% 3.519 7 Erasmo Maia UNIÃO 1,85% 3.492 8 David Paiva REPUBLICANOS 1,68% 3.178 9 Alberto Portela UNIÃO 1,64% 3.101 10 Enfermeira Alba Leal MDB 1,62% 3.061 11 Sérgio Pereira PP 1,43% 2.704 12 Enfermeiro Joziel PRD 1,41% 2.659 13 Elielton Lira PDT 1,38% 2.607 14 Elita Beltrão REPUBLICANOS 1,36% 2.570 15 Gerlande Castro PP 1,25% 2.371 16 Alaercio Cardoso PSD 1,21% 2.298 17 Biga PT 1,21% 2.281 18 Enf Murilo Tolentino PRD 1,15% 2.184 19 Andreo Rasera PL 1,14% 2.158 20 Ivanira Figueira PSD 1,03% 1.955 21 Bárbara Matos PP 0,95% 1.789 22 Malaquias PL 0,84% 1.591 23 Mano Dadai PSB 0,79% 1.497

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos e coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.