Lista dos vereadores eleitos em Santa Rosa de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Rosa de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rosa de Goiás. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os concorrentes refletiu o engajamento político dos eleitores santa-rosenses, que compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas legendas, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Divino Antônio PL 5,87% 192 2 Tatu do Pit-dog MDB 5,41% 177 3 Nelson – Pintim PDT 4,86% 159 4 Lorrany do Dê MDB 4,49% 147 5 Iharrany do Nilson PL 4,40% 144 6 Rafael Goiabinha PP 4,16% 136 7 Sidiney – Dioclin PDT 3,97% 130 8 Mayara do Bulachão SOLIDARIEDADE 3,02% 99 9 Johnathan Cigano PC do B 2,96% 97

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.