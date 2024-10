Lista dos vereadores eleitos em Santa Rita do Araguaia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santa Rita do Araguaia – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santa Rita do Araguaia, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade no processo. A população local acompanha atentamente as atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Santa Rita do Araguaia são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vinicius Gonzaga UNIÃO 7,91% 286 2 Dovercino MDB 5,64% 204 3 Manoel do Clésio PSD 4,48% 162 4 Janio Xavier MDB 4,48% 162 5 Zezinho do Bela Vista AGIR 4,15% 150 6 Dagineide Linhares AGIR 3,87% 140 7 Carlito Ribeiro MDB 3,32% 120 8 Lucas Rocha AGIR 3,02% 109 9 Roberto Diegao UNIÃO 2,49% 90

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um vereador.