Lista dos vereadores eleitos em Sananduva-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sananduva neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sananduva. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela vaga de vereador manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação. Agora, com as urnas fechadas, a população aguarda para conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O sistema de apuração do TSE garante rapidez e transparência na divulgação dos resultados, permitindo que os cidadãos acompanhem em tempo real a contagem dos votos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Sananduva, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SANANDUVA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nandy PSDB 5,87% 639 2 Vanusa MDB 5,05% 550 3 Agenor Zanin PDT 4,51% 491 4 Ricardo Maschio PP 4,01% 436 5 Dal Gallo PL 3,52% 383 6 Vande Guiotto MDB 3,48% 379 7 Diana MDB 3,25% 354 8 Miguel Paese PT 3,00% 326 9 Rosane Perboni Slongo PL 2,75% 299

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.