Lista dos vereadores eleitos em Salvador-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos soteropolitanos neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os moradores aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Salvador, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os primeiros dados começam a surgir, revelando os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 em Salvador tem sido acompanhado de perto pela população, que demonstra grande interesse em conhecer seus novos representantes.

A disputa acirrada entre os candidatos reflete a diversidade política da capital baiana. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas legendas e votações:

Posição Nome do Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Jorge Araújo Repórter PP 2,69% 36.065 2 Carlos Muniz PSDB 1,79% 24.040 3 Luiz Carlos REPUBLICANOS 1,44% 19.358 4 Omarzinho PDT 1,36% 18.304 5 Maurício Trindade PP 1,32% 17.665 6 Roberta Caires PDT 1,23% 16.517 7 Anderson Ninho PDT 1,21% 16.203 8 Ricardo Almeida DC 1,15% 15.465 9 André Fraga PV 1,05% 14.128 10 Marta Rodrigues PT 1,03% 13.840 11 Paulo Magalhaes Jr UNIÃO 1,01% 13.525 12 Kel Torres REPUBLICANOS 0,99% 13.338 13 Duda Sanches UNIÃO 0,98% 13.129 14 Kiki Bispo UNIÃO 0,97% 13.032 15 Alberto Braga UNIÃO 0,94% 12.617 16 Sandro Filho PP 0,94% 12.565 17 Augusto Vasconcelos PC do B 0,85% 11.385 18 George O Gordinho da Favela PP 0,83% 11.120 19 Dr. David Rios MDB 0,81% 10.874 20 Sidninho PP 0,81% 10.863 21 Débora Santana PDT 0,76% 10.137 22 Marcelle Moraes UNIÃO 0,74% 9.997 23 Alexandre Aleluia PL 0,73% 9.788 24 Ireuda Silva REPUBLICANOS 0,72% 9.725 25 Claudio Tinoco UNIÃO 0,72% 9.721 26 Isabela Sousa CIDADANIA 0,71% 9.534 27 João Cláudio Bacelar PODE 0,70% 9.339 28 Kênio Rezende PRD 0,69% 9.243 29 Theo Senna PSDB 0,68% 9.132 30 Cris Correia PSDB 0,68% 9.130 31 Daniel Alves PSDB 0,67% 9.018 32 Marcelo Guimarães Neto UNIÃO 0,66% 8.873 33 Júlio Santos REPUBLICANOS 0,66% 8.810 34 Rodrigo Amaral PSDB 0,65% 8.775 35 Cézar Leite PL 0,65% 8.676 36 Aladilce PC do B 0,63% 8.514 37 Eliete Paraguassu PSOL 0,63% 8.479 38 Fábio Souza PRD 0,58% 7.828 39 Felipe Santana PSD 0,58% 7.825 40 Professor Hamilton Assis PSOL 0,57% 7.691 41 Randerson Leal PODE 0,56% 7.534 42 Alex Alemão DC 0,53% 7.089 43 Silvio Humberto PSB 0,51% 6.904

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados são eleitos, pois o cálculo do quociente eleitoral leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acaba sendo eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.